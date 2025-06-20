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Косметолог рассказал, как сохранить кожу здоровой и красивой летом

Косметолог рекомендовал уделять внимание очищению и питанию кожи.

Источник: Комсомольская правда

Летний зной, активное солнце и сухой воздух требуют повышенного внимания к коже. Чтобы не допустить загрязнения и обезвоживания, следует уделить время бьюти-процедурам, их перечислил в беседе с aif.ru косметолог Георгий Кабулов.

— С наступлением жары усиливается выработка кожного жира, закупорка пор, а постоянное воздействие солнечных лучей повышает риск гиперпигментации и снижение упругости. В таком случае поможет комбинированная чистка лица, сочетающая механическое и ультразвуковое воздействие. Дополнительно рекомендуется включить гидрофильное масло, которое эффективно удаляет солнцезащитные средства и загрязнения, — отметил эксперт.

Косметолог добавил, что летом коже особенно необходимо восполнение влаги и антиоксидантная защита. С этим может помочь курс биоревитализации, который насыщает кожу гиалуроновой кислотой, витаминами и микроэлементами, считает специалист.

Ранее «Москва 24» предупредила, что жирные, сладкие, молочные продукты и кофе могут вызывать акне. В продуктах содержатся трансжиры, лактоза и органические кислоты, которые усиливают выработку кожного сала и приводят к воспалениям.