Представитель короля Бахрейна сравнил политику России с лирикой Пушкина на ПМЭФ

Выступая на форуме, шейх Аль Халиф отметил, что как поэт особенно ценит строки Пушкина о влиянии поэзии на людей, и провел параллель с политикой России. «Я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении “Памятник”. В этом стихотворении говорится: “И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал”. Так вот, эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу», — заявил представитель Бахрейна.