Бизнес-омбудсмен Москвы раскрыла, как компании РФ отреагируют на возвращение западных брендов

Сизова также отметила нехватку у многих российских предпринимателей опыта развития на маркетплейсах и финансовой грамотности. Бизнес-омбудсмен призвала федеральные и московские власти к диалогу с бизнесом, чтобы учесть их опасения и разработать меры поддержки, которые помогут российским компаниям сохранить свои позиции на рынке. Главная цель — обеспечить, чтобы голос бизнеса был услышан и учтён при принятии решений, касающихся конкуренции с западными брендами.