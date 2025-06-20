Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Украине

При этом Трамп уточнил, что считает данный прогресс «небольшим».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что он наблюдает прогресс в урегулировании украинского конфликта, при этом Трамп заявил, что считает этот прогресс «небольшим».

«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации перед вылетом гольф-клуб в Нью-Джерси.

Напомним, официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что американская сторона сохраняет надежду на урегулирование конфликта. Она отметила, что Соединённые Штаты «остаются вовлечены в усилия по урегулированию».

Ранее сообщалось, что сорванная встреча Зеленского и Трампа на G7 стала ударом для Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше