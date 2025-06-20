Трамп заявил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что он наблюдает прогресс в урегулировании украинского конфликта, при этом Трамп заявил, что считает этот прогресс «небольшим».
«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации перед вылетом гольф-клуб в Нью-Джерси.
Напомним, официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что американская сторона сохраняет надежду на урегулирование конфликта. Она отметила, что Соединённые Штаты «остаются вовлечены в усилия по урегулированию».
Ранее сообщалось, что сорванная встреча Зеленского и Трампа на G7 стала ударом для Украины.