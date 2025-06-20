В России хотят начать маркировать крупы, мёд и товары для дома

Сообщается, что с 1 августа 2025 года планируется начать маркировку продукции мукомольно-крупяной промышленности, которую нужно термически обрабатывать, прежде чем употребить в пищу. Речь идет о крупах, злаках, муке и бобовых, а также зерновых продуктах для завтрака и картофеле быстрого приготовления. Эксперимент предлагается распространить также на мёд и изготовленные на его основе продукты.