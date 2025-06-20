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В России хотят начать маркировать крупы, мёд и товары для дома

В России предложили начать эксперимент по маркировке круп, муки и мёда.

Источник: Комсомольская правда

Российский Минпромторг планирует в порядке эксперимента расширить перечень товаров, подлежащих маркировке. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, предложенный ведомством.

Сообщается, что с 1 августа 2025 года планируется начать маркировку продукции мукомольно-крупяной промышленности, которую нужно термически обрабатывать, прежде чем употребить в пищу. Речь идет о крупах, злаках, муке и бобовых, а также зерновых продуктах для завтрака и картофеле быстрого приготовления. Эксперимент предлагается распространить также на мёд и изготовленные на его основе продукты.

В августе также стартует эксперимент по маркировке зубных щёток и нитей, маникюрных наборов, косметических салфеток и других санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей, а с 1 октября маркировать начнут некоторые товары для дома, в частности, посуду, предметы интерьера и товары для уборки.

Тем временем председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий единого оператора государственной маркировки «Честный знак» Дубин Михаил ответил на вопросы в открытой студии «КП» на Петербургском международном экономическом форуме.

Почему российская система маркировки может стать образцом для всего мира, читайте здесь на KP.RU.