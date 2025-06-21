Что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня на самый длинный день в году

День летнего солнцестояния, или самый длинный день в году в 2025 выпал на 21 июня. В среднем продолжительность дня окажется 17−18 часов. А вот ночь окажется самой короткой. Солнцестояние в тот момент, когда Солнце в полдень достигает максимальной высоты. Интересно, что до того момента, как был принят григорианский календарь, именно в день солнцестояния отмечали главный праздник лета — Ивана Купала.
День летнего солнцестояния, что нельзя делать.
Не следует реагировать на провокации, а также вступать в конфликты или же их начинать. Запрещено указанный день проводить в одиночестве. Под запретом лень. А еще плохой приметой считалось в день летнего солнцестояния надевать черную одежду. Также не следует гадать.
День летнего солнцестояния, что можно делать.
По традиции, в названный день старались обновить что-либо в своем день. По возможности следует провести день на природе. А еще рекомендуется в день летнего солнцестояния надевать одежду оранжевых или желтых цветов. Предки верили, что это может помочь притянуть удачу. В данный день обязательно следует загадать желание.
Согласно приметам, солнце за тучами указывает на плохую погоду летом. В том случае, если небо усыпано звездами, то это предсказывает богатый урожай грибов осенью.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какие претензии предъявляют ему белорусы: «Рябов, ты ответишь за такую погоду».
Кстати, «Минсктранс» запустит скоростной автобус в Минске 22 июня.
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