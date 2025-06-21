Что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня на самый длинный день в году

День летнего солнцестояния, или самый длинный день в году в 2025 выпал на 21 июня. В среднем продолжительность дня окажется 17−18 часов. А вот ночь окажется самой короткой. Солнцестояние в тот момент, когда Солнце в полдень достигает максимальной высоты. Интересно, что до того момента, как был принят григорианский календарь, именно в день солнцестояния отмечали главный праздник лета — Ивана Купала.