Что можно и нельзя делать в день Федора Летнего 21 июня на Рябиновые ночи

Православная церковь 21 июня вспоминает великомученика Феодора Стратилата. В народе празднуют Федоров день. Вместе с тем существует еще одно название — Рябиновые ночи. Оно появилось из-за того, что в названный период самые короткие ночи, но самые длинные дни.
Что нельзя делать 21 июня.
Запрещено сидеть без дела. Не следует пересчитывать мелкие купюры. Предки верили, что подобное может спровоцировать финансовые сложности. Нельзя делать подарки малознакомым людям, так как можно передать удачу и счастье.
Что можно делать 21 июня.
По традиции, в названный день избавлялись от ненужных вещей. Кроме того, старались проводить анализ своих поступков и просили прощения.
Согласно приметам, гром, который гремит на одном месте, говорит о том, что ненастная погода затянется на долгое время. Лебеди, которые кричат в вечернее время, предупреждают про дождь.
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня на самый длинный день в году.
Тем временем МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.
Ранее милиция опровергла появившуюся в сети информацию о маньяке в Минске.