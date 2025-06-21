Народный календарь. Что привлечет богатство на Варфоломея, 24 июня

Церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. В народном календаре у этой даты несколько названий: Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник.
Считается, что в этот день нельзя рвать траву и собирать цветы. 24 июня нельзя ругаться, так как ссора между супругами может привести к разладу в отношениях. Также на Варфоломея не стоит начинать что-то новое и менять свою внешность.
24 июня не следует звенеть монетами в карманах, чтобы не привлечь финансовые трудности. А вот шуршание крупных денежных купюр, наоборот, привлечет богатство.
На Руси считалось, что Варфоломей не терпит халатного отношения к работе, а потому будет наказывать за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Люди, которые в этот день проявили безалаберность, встретят много трудностей и неудач.
Приметы погоды:
Голубей в солнечный день почти не видно, значит, погода испортится.
Пчелы утром на поле не летят, а сидят по ульям — дождь пойдет.
Туман стелется по воде — грибов много будет.
Во время грозы долго слышны раскаты грома — к ненастью.
Именины отмечают: Мария, Ефрем, Варфоломей.