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Народный календарь. Что привлечет богатство на Варфоломея, 24 июня

Церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. В народном календаре у этой даты несколько названий: Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник.

Церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. В народном календаре у этой даты несколько названий: Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник.

Считается, что в этот день нельзя рвать траву и собирать цветы. 24 июня нельзя ругаться, так как ссора между супругами может привести к разладу в отношениях. Также на Варфоломея не стоит начинать что-то новое и менять свою внешность.

24 июня не следует звенеть монетами в карманах, чтобы не привлечь финансовые трудности. А вот шуршание крупных денежных купюр, наоборот, привлечет богатство.

На Руси считалось, что Варфоломей не терпит халатного отношения к работе, а потому будет наказывать за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Люди, которые в этот день проявили безалаберность, встретят много трудностей и неудач.

Приметы погоды:

Голубей в солнечный день почти не видно, значит, погода испортится.

Пчелы утром на поле не летят, а сидят по ульям — дождь пойдет.

Туман стелется по воде — грибов много будет.

Во время грозы долго слышны раскаты грома — к ненастью.

Именины отмечают: Мария, Ефрем, Варфоломей.