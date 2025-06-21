Летнее солнцестояние 21 июня: 5 ритуалов, которые нельзя пропустить, иначе удача отвернётся на годы

«Летнее солнцестояние — день, когда Солнце находится в максимально высокой точке над горизонтом Земли. В течение нескольких дней оно словно стоит на месте (отсюда и название праздника), после чего ход Солнца меняется на противоположный. День начинает уменьшаться, а ночь — прибывать. Отсюда старое название праздника — Солнцеворот», — говорит Юрий Марков. Зимнее солнцестояние противоположно летнему, при этом на него похоже. Во время летнего солнцестояния наша звезда находится на самой высокой точке в Северном полушарии, во время зимнего — на самой высокой южной точке. Есть интересный нюанс: если 21 июня этого года вы будете находиться, например, в Аргентине или Южной Африке, вы будете наблюдать зимнее солнцестояние. Когда в Северном полушарии летний солнцеворот, в Южном полушарии — зимний. И наоборот. В нашем полушарии летнее солнцестояние приходится на 20 или 21 июня, а зимнее — на 21 или 22 декабря.