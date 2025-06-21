Путин прокомментировал переход Домодедово в госсобственность

Многолетний спор между соответствующими структурами из-за аэропорта «Домодедово» и его переход в госсобственность ничего общего не имеет с национализацией. Об этом в ходе ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.
«Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и, в конце концов, вылился вот в известное решение суда», — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что этот процесс не относится к национализации. Эти нормы, по его словам, не применялись в отношении «Домодедово».
Ранее «МК» писал, что Росимущество стало полноправным владельцем ООО «ДМЕ холдинг», через который контролируются активы аэропорта «Домодедово». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 19 июня.