Международный день медлительности и Музыкальный день: какие праздники отмечают в России и мире 21 июня

21 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день медлительности, Музыкальный день и День селфи.
Международный день медлительности.
Международный день медлительности придумали отмечать в 2001 году по инициативе канадского общественного деятеля Клеменса Буше. Дата для этого праздника выбрана неслучайно, ведь в большинстве случаев на 21 июня приходится самый длинный световой день в году. В это торжество принято отвлекаться от суеты и отдыхать от бешеного ритма жизни. Можно неспешно побеседовать с другом за чашкой чая или кофе, медленно погулять по парку, почитать книгу и поразмышлять о смысле жизни.
Музыкальный день.
Музыкальный день был инициирован французским министром Жаком Лангро в 1982 году. В стране в этот праздник музыка звучит повсюду: в домах, концертных залах, на улицах. Все, кто умеет играть на любых музыкальных инструментах, играют. Все, кто умеет петь, поют. Те, кто умеют танцевать, танцуют. А все остальные слушают музыку и радуются жизни.
День селфи.
День селфи появился благодаря американскому диджею Макнили в 2014 году. В этот праздник организуются мероприятия, посвященные селфи. Также в эту дату можно просто сделать много красивых и качественных селфи и выложить их в социальные сети.