Международный день медлительности и Музыкальный день: какие праздники отмечают в России и мире 21 июня

Международный день медлительности придумали отмечать в 2001 году по инициативе канадского общественного деятеля Клеменса Буше. Дата для этого праздника выбрана неслучайно, ведь в большинстве случаев на 21 июня приходится самый длинный световой день в году. В это торжество принято отвлекаться от суеты и отдыхать от бешеного ритма жизни. Можно неспешно побеседовать с другом за чашкой чая или кофе, медленно погулять по парку, почитать книгу и поразмышлять о смысле жизни.