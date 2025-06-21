Календарь на 21 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

21 июня — день летнего солнцестояния, самый длинный в году. Он символизирует начало астрономического лета и традиционно отмечается во многих культурах как время энергии и обновления. Любители активностей сегодня могут отпраздновать Международный день йоги или День скейтбординга — кому что ближе. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

21 июня — день летнего солнцестояния, самый длинный в году. Он символизирует начало астрономического лета и традиционно отмечается во многих культурах как время энергии и обновления. Любители активностей сегодня могут отпраздновать Международный день йоги или День скейтбординга — кому что ближе. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 июня.

* ~День летнего солнцестояния~



Летнее солнцестояние — это астрономическое явление, при котором самый длинный день и самая короткая ночь в году. В это время Солнце в своем движении по эклиптике попадает в самую северную точку. В Северном полушарии это знаменует наступление астрономического лета. После 21 июня день начинает уменьшаться на три-четыре минуты в сутки, а ночь — увеличиваться.

Праздник летнего солнцестояния отмечали еще в древности. У славян он известен как Иван Купала. Считалось, что в эту ночь вода, огонь и растения обретают волшебные свойства. После перехода на григорианский календарь день Ивана Купалы стали праздновать 7 июля.

* ~День кинологических подразделений МВД России~



Этот праздник в честь сотрудников, работающих со служебными собаками, появился в 2004 году. Кинологи играют важную роль в обеспечении общественной безопасности, поиске преступников, обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков, а также в спасательных операциях.

Дата празднования приурочена к открытию первого в России питомника полицейских сыскных собак в 1909 году. Инициатором привлечения животных к розыску преступников был начальник Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Василий Лебедев. Благодаря ему появились методики по дрессировке служебных собак всех направлений. Первой служебной собакой стал доберман Треф. Он раскрыл более 1500 преступлений за свою карьеру.

* ~Ысыах — Новый год в Якутии~

Традиционный праздник якутов символизирует пробуждение природы и начало нового жизненного цикла. В этот день проводятся национальные обряды для привлечения счастья и удачи, готовятся угощения, а в каждом населенном пункте Республики Саха устраивают празднования. Жители соревнуются в вольной борьбе, стрельбе из лука и армрестлинге, танцуют и участвуют в конных скачках.

* ~Всемирный день гидрографии~



Этот праздник отмечают специалисты, занимающиеся составлением карт, инструкций и документов по навигации для обеспечения безопасности судоходства. Гидрографы не только работают над картами, но и участвуют в дноуглубительных работах, поиске ресурсов на морском дне и возведении водозащитных сооружений.

В 2005 году Международная гидрографическая организация приняла концепцию Всемирного дня гидрографии. Каждый год тема празднования меняется — от эффективного управления водными путями до защиты морской среды.

* ~Международный день йоги~





Премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2014 году предложил учредить День йоги и приурочить его к летнему солнцестоянию, так как во время выполнения асан люди приветствуют солнце, чувствуют единение с миром и природой. Индийского политика поддержали 175 стран, включая Россию: резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН праздник установили 21 июня.

Впервые Международный день йоги отметили в 2015 году. По всему миру на улицы вышли тысячи спортсменов с ковриками. В Нью-Йорке приверженцы йоги собрались на Таймс-сквер, в Париже — у подножия Эйфелевой башни. В Москве праздник прошел в парке «Сокольники». С тех пор в этот день любители древней практики устраивают открытые тренировки на улицах, в парках и скверах.

* ~Всемирный день гуманизма~



Неофициальный праздник придумал Международный гуманистический и этический союз, а позже его признали многие организации по защите прав и свобод человека. В этот день на лекциях и флешмобах принято говорить о демократии, справедливости и социальной ответственности. Даже если вы не планируете в этот день посещать общественные мероприятия или участвовать в благотворительных акциях, просто вспомните о доброте, милосердии и понимании. Если вас кто-то раздражает, будьте терпеливы, а если кому-то нужна ваша помощь — не отказывайте!

* ~День селфи~



Хотя сделать собственный портрет можно и на фотоаппарате, из-за громоздкости техники эта функция долгое время не пользовалась популярностью. Однако с распространением гаджетов с фронтальной камерой пользователи интернета по всему миру подхватили традицию селфи. А вместе с тем зародился и праздник.

Впервые его отметили в 2014 году в США. Обычно мы снимаем себя с расстояния вытянутой руки, но некоторые пользуются штативами, подставками под телефон и другими аксессуарами. Автопортреты стали настолько популярными, что в 2013 году Оксфордский словарь выбрал «селфи» словом года, а в 2018 году в Лос-Анджелесе открылся музей селфи.

* ~Международный день скейтбординга~



Принято считать, что катание на доске — развлечение для подростков. На самом деле скейтбординг популярен у разных поколений, а из-за опасных трюков его считают экстремальным видом спорта. Скейтбординг дебютировал на молодежных Олимпийских играх-2014 в Нанкине. В Токио-2020 он вошел в перечень видов спорта олимпийской программы.

Праздник придумали американские скейтбордисты в 2004 году, а позже его поддержали спортивные бренды и журналы, освещающие этот вид спорта. Сегодня в России и мире строят скейт-парки и проводят соревнования в разных дисциплинах.

* ~Всемирный день жирафа~



Жирафы считаются самыми высокими наземными животными. Многие любят их за необычный внешний вид и дружелюбный нрав. Но, увы, популяция жирафов стремительно сокращается. Поэтому в 2014 году Фонд сохранения жирафов учредил праздник с целью повышения внимания к проблемам, с которыми эти животные сталкиваются в естественной среде обитания. В этот день проводятся образовательные мероприятия, акции и кампании, направленные на поддержку популяции жирафов и сохранение биоразнообразия планеты.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 июня в других странах.

Национальный день аборигенов — Канада. Этот праздник придумали в Национальном индейском братстве в 1982 году. В День аборигенов во многих городах Канады проходят народные гуляния с концертами, песнями, танцами и праздничными салютами. Известно, что в этот день чествуют индейцев и эскимосов, которые принадлежат к числу коренных народов Канады.

Праздник музыки — Франция. Торжество приурочено ко дню летнего солнцестояния. В домах, квартирах и на улице принято играть на инструментах, петь и танцевать, даже если природа не одарила музыкальными способностями. Те, кто стесняется петь на людях, слушают уличных музыкантов или просто включают музыку в поддержку праздника.

Религиозные праздники 21 июня.

* День памяти великомученика Феодора Стратилата.

Святой Феодор жил в городе Евхаиты (территория современной Турции) в конце III — начале IV века. Он был военачальником и отличался мудростью, талантом и великодушием. В период гонения на христиан претерпел пытки по приказу римского императора Ликиния. Согласно преданию, тот прибыл в город со множеством золотых, серебряных изваяний эллинских богов и велел Феодору принести идолам жертвы. Но ночью Феодор разбил статуи и раздал золото и серебро бедным. Тогда Ликиний разозлился и велел схватить Феодора. Его пытали и распяли на кресте.

Наутро Феодора нашли живым и исцеленным. Народ начал бунтовать, но святой сдержал людей во имя смирения Христа. Феодор добровольно сдался палачам, а по пути на казнь исцелил нескольких заключенных прикосновением.

* Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских.

В 1237 году на Русь с войском напал хан Батый и разрушил города на севере Руси: Владимир, Ростов, Ярославль и другие. Тогда Ярославским княжеством правили благоверные князья Василий и Константин, они избегали междоусобиц и восстанавливали разрушенные татаро-монголами храмы. Князь Василий решал с Ордой политические вопросы для защиты русских земель. Он скончался из-за болезни, полученной им в ходе долгих разъездов. Князь Константин героически погиб в битве с татарами у горы Туговой. В 1501 году мощи князей были перенесены в Успенский собор Ярославля.

Народные праздники и приметы 21 июня.

* Федор Колодезник.

День памяти Феодора Стратилата на Руси получил народное название — Федор Колодезник. Этот день считали благоприятным для рытья колодцев. Люди верили, что колодезная вода обладает волшебными свойствами и лечит от цинги.

Чтобы понять, где лучше рыть колодец, крестьяне накануне вечером раскладывали сковородки на землю в предполагаемых местах. Утром они проверяли, насколько утварь запотела. Если на сковороде оставались влажные следы, место считалось благоприятным для колодца.

В этом деле также помогал туман: колодец можно было ставить там, где у земли собиралась белая дымка.

В Федоров день особо почитали мастеров по колодцам. Для них накрывали столы с овощными блюдами и соленьями. На Федора Колодезника девушки набирали воду из семи колодцев: считалось, что после умывания такой водой здоровье будет крепким, придут жизненные силы.

В праздник было не принято отказывать другим в деньгах. Считалось, что жадный на Федора купец вскоре станет нищим. Также старались не ругаться с родными, чтобы ссора не переросла в долгий конфликт.

* Приметы.

Если стратилатовой росы поутру много — урожай будет хорошим.

Гром на Федора Колодезника принесет долгое ненастье.

Если вьюнки опустили головки, быть дождю.

Какие исторические события произошли 21 июня.

* 1621 год — в Праге состоялась казнь на Староместской площади: были обезглавлены 27 руководителей восстания против Габсбургов.



* 1633 год — Галилео Галилей заключен во дворце инквизиции в Риме за распространение учения Коперника.



* 1788 год — началась Русско-шведская война.



* 1893 год — на Всемирной выставке в Чикаго было установлено первое в мире колесо обозрения.



* 1900 год — из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.



* 1909 год — в Риге на Русско-Балтийском вагонном заводе собран первый серийный автомобиль российского производства «Руссо-Балт».



* 1913 год — американка Джорджия Бродвик первой из женщин совершила прыжок с парашютом из аэроплана и приземлилась на аэродроме в Лос-Анджелесе.



* 1915 год — художник Казимир Малевич написал свою знаменитую картину «Черный квадрат».



* 1925 год — в Москве появились первые государственные такси: 16 автомобилей «Рено».



* 1948 год — компания Columbia Records представила миру виниловые пластинки.



* 1956 год — в СССР была принята на вооружение первая ракета с ядерным боезарядом Р-5М.



* 1975 год — фильм Стивена Спилберга «Челюсти» вышел в американский прокат и положил начало эре блокбастеров.



* 1988 год — в кинотеатрах стартовал фильм «Кто подставил кролика Роджера», где кадры с реальными людьми сопровождались анимацией.



* 2003 год — в Берлине поп-дуэт Modern Talking дал последний концерт.



* 2004 год — частный космический корабль SpaceShipOne впервые вышел в космос.

Дни рождения и юбилеи 21 июня.

* В 1797 году родился Вильгельм Кюхельбекер — поэт и декабрист, который участвовал в восстании на Сенатской площади.



* В 1863 году родился Максимилиан Вольф — астроном, который популяризировал астрофотографию.



* В 1897 году родился Юрий Кондратюк — ученый, один из основоположников теории космических полетов.



* В 1905 году родился Жан-Поль Сартр — писатель и драматург, один из ярчайших представителей экзистенциализма в литературе.



* В 1910 году родился Александр Твардовский — поэт, писатель и журналист, редактор журнала «Новый мир» и автор поэмы «Василий Теркин».



* В 1921 году родилась Джейн Расселл — американская актриса, секс-символ Голливуда 1940−1950-х годов, которая прославилась ролью в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок».



* В 1935 году родилась Франсуаза Саган — автор романа «Здравствуй, грусть».



* В 1941 году родился Валерий Золотухин — актер театра и кино, народный артист РСФСР.



* В 1962 году родился Виктор Цой — лидер группы «Кино», повлиявший на формирование отечественного рока.



* В 1967 году родился Дмитрий Холодов — российский журналист, военный корреспондент, сотрудник «Московского комсомольца», убитый в 1994 году на рабочем месте.

Кто отмечает день рождения.

* 77 лет исполняется Анджею Сапковскому — польскому писателю, автору серии книг о ведьмаке Геральте.



* 75 лет исполняется Джоуи Крамеру — барабанщику, участнику рок-группы Aerosmith.



* 70 лет исполняется Мишелю Платини — французскому футболисту, и экс-игроку «Ювентуса», признанному IFFHS одним из лучших футболистов XX века.





* 67 лет исполняется Сергею Собянину — государственному и политическому деятелю, мэру Москвы с 2010 года.

* 61 год исполняется Олегу Кононенко — космонавту, Герою Российской Федерации, он первый и единственный из землян провел в космосе суммарно более 1110 суток.



* 61 год исполняется Дагу Сэванту — американскому актеру, известному по роли Тома Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки».



* 60 лет исполняется Лане Вачовски — режиссеру и продюсеру, автору трилогии «Матрица».



* 46 лет исполняется Крису Пратту — американскому актеру, звезде фильмов «Стражи Галактики» и «Мир Юрского периода».





* 43 года исполняется принцу Уильяму — старшему сыну короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы, герцогу Корнуолльскому и Кембриджскому.



* 42 года исполняется Эдварду Сноудену — бывшему сотруднику ЦРУ , раскрывшему информацию о слежке, которую вели спецслужбы.

* 40 лет исполняется Лане Дель Рей — американской певице и автору песен, которая стала символом меланхоличной поп-музыки.

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