«Челси» проиграл бразильскому «Фламенго» в матче клубного чемпионата мира

Однако во втором тайме «Фламенго» перехватил инициативу: Бруно Энрике сравнял счёт на 62-й минуте, Данило вывел бразильцев вперёд уже на 65-й. Нападающий Уоллас Ян закрепил успех на 83-й минуте. Стоит отметить, что на 68-й минуте «Челси» остался вдесятером после удаления Николаса Джексона за грубую игру.