Выпускник Военной академии: вчера была учеба, сегодня выпускной, а завтра служба Родине

Поддержать сына на праздник пришла мама Татьяна Жевнерова. «Это мой старший ребенок, и впервые такое торжество. Мне так радостно и волнительно до слез. Я только вчера вела его в школу, а сегодня он выпускник Военной академии, военный авиадиспетчер. Спасибо большое за праздник для наших детей, он очень красивый и торжественный, и он случается один раз в жизни. Я горжусь своим сыном и своей страной», — отметила Татьяна Жевнерова.