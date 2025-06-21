Выпускник Военной академии: вчера была учеба, сегодня выпускной, а завтра служба Родине

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на площадке у Дворца спорта стартовал Республиканский праздник выпускников вузов — 2025 под названием «Самый лучший выпускной», передает корреспондент БЕЛТА.
Один из самых волнительных и эмоциональных моментов в жизни! Республиканский бал выпускников проходит в Минске.
Иван Круг — офицер боевого управления, окончил Военную академию Республики Беларусь. «Праздник достоин окончания учреждения высшего образования. Для меня это событие. У меня папа в гражданской авиации, я тоже решил связать свою жизнь с авиацией только военной. Все четыре года учебы прошли ярко, что-то больше запомнилось, что-то меньше. Всегда буду помнить своих педагогов, занятия, стрельбу из оружия на учебных полигонах, практические занятия, где управляли самолетами на авиационных базах. Дальше у меня в планах служба Родине», — поделился выпускник.
Поддержать сына на праздник пришла мама Татьяна Жевнерова. «Это мой старший ребенок, и впервые такое торжество. Мне так радостно и волнительно до слез. Я только вчера вела его в школу, а сегодня он выпускник Военной академии, военный авиадиспетчер. Спасибо большое за праздник для наших детей, он очень красивый и торжественный, и он случается один раз в жизни. Я горжусь своим сыном и своей страной», — отметила Татьяна Жевнерова.
В Минске на площадке у Дворца спорта проходит Республиканский праздник выпускников вузов — 2025 под названием «Самый лучший выпускной». В торжестве на свежем воздухе принимают участие около 3 тыс. выпускников вузов из всех регионов страны. От Минска отмечают выпускной около 2 тыс. лучших из лучших, почти 1 тыс. молодых людей прибыли из регионов. Также среди приглашенных ректоры, проректоры по идеологической и воспитательной работе белорусских университетов. -0-
Фото Татьяны Матусевич и Максима Гучека.