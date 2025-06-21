MWM: иранская ракета «Саджиль» отличается хорошей живучестью

Одной из ключевых характеристик Sejil является использование твердотопливного композита, что позволило Ирану хранить ракету в полностью заправленном состоянии. Это значительно сокращает время подготовки к запуску и позволяет быстро выводить систему на позицию, минимизируя уязвимость перед воздушными ударами или атаками дронов.