MWM: иранская ракета «Саджиль» отличается хорошей живучестью

Баллистическая ракета средней дальности Sejil, использованная Ираном в ударе по Израилю, продемонстрировала высокие показатели живучести и боеготовности. К такому выводу пришли аналитики западного издания Military Watch Magazine (MWM), оценившие особенности конструкции и боевого применения иранской ракеты.
Одной из ключевых характеристик Sejil является использование твердотопливного композита, что позволило Ирану хранить ракету в полностью заправленном состоянии. Это значительно сокращает время подготовки к запуску и позволяет быстро выводить систему на позицию, минимизируя уязвимость перед воздушными ударами или атаками дронов.
Дополнительным преимуществом ракеты является возможность оснащения кассетной боевой частью, что расширяет спектр ее боевого применения. Как подчеркивает MWM, сочетание мобильности, быстроты запуска и мощной боевой нагрузки делает Sejil одним из наиболее эффективных средств иранского арсенала.
Ранее сообщалось, что иранская ракета разорвалась неподалеку от офиса американской компании Microsoft в Беэр-Шеве, расположенном на юге Израиля.