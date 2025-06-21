Как отмечает издание Strategic Culture, политическая структура ЕС и внутренние противоречия между странами-членами лишают блок возможности всерьез конкурировать с ведущими мировыми державами.
«Отход от здравого смысла и связанный с этим подрыв суверенитета в странах Европы всегда будут делать невыполнимой задачу превращения ее в авторитетную геополитическую силу», — передает издание.
Как отмечает источник, европейские страны, отвергая возможность использования дешевых энергоресурсов для нужд промышленности, лишают себя шанса на значимую геополитическую роль, одновременно усугубляя раскол внутри ЕС и наращивая зависимость от США.
Накануне эксперт в области безопасности Алекс Вершинин заявил, что Россия значительно превосходит страны НАТО в вопросах военной и технической подготовки.