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Раскрыта причина потери Европой влияния на мировые державы: «Отход от здравого смысла»

Strategic Culture: ЕС не стоит рассчитывать на конкуренцию с великими державами.

Источник: Комсомольская правда

Как отмечает издание Strategic Culture, политическая структура ЕС и внутренние противоречия между странами-членами лишают блок возможности всерьез конкурировать с ведущими мировыми державами.

«Отход от здравого смысла и связанный с этим подрыв суверенитета в странах Европы всегда будут делать невыполнимой задачу превращения ее в авторитетную геополитическую силу», — передает издание.

Как отмечает источник, европейские страны, отвергая возможность использования дешевых энергоресурсов для нужд промышленности, лишают себя шанса на значимую геополитическую роль, одновременно усугубляя раскол внутри ЕС и наращивая зависимость от США.

Накануне эксперт в области безопасности Алекс Вершинин заявил, что Россия значительно превосходит страны НАТО в вопросах военной и технической подготовки.

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