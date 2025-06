Певице Лане Дель Рей исполнилось 40 лет

~С 2010 года Лана Дель Рей записала десять альбомов.~ Уже вышли Lana Del Ray (2010), Born To Die (2012), Ultraviolence (2014), Honeymoon (2015), Lust For Life (2017), Norman F… g Rockwell! (2019), Chemtrails over the Country Club (2021), Blue Banisters (2021) и Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023). Релиз десятого альбома намечен на 2025 год.