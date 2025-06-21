Певице Лане Дель Рей исполнилось 40 лет

Элизабет росла в католической семье: она училась в религиозной школе и пела в церковном хоре. Однако в возрасте 14−15 лет случилась беда: не справляясь с вызовами подростковой жизни, девушка начала пить. «В то время я очень [много] пила. Я могла пить каждый день. Я могла пить в одиночестве. Я думала, что это само по себе дико круто», — рассказывала Лана Дель Рей в интервью GQ в 2012 году. Она признавалась, что этот период стал худшим в ее жизни. «Поначалу тебе кажется, что все в порядке — и у тебя просто есть такая вот темная сторона, и это будоражит. А потом ты понимаешь, что темная сторона побеждает каждый раз, когда ты решаешь ей поддаться», — объясняла певица.