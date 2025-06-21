Певице Лане Дель Рей исполнилось 40 лет

Лана Дель Рей отмечает 40-летие. Сегодня американскую певицу в стиле альтернативной поп-музыки относят к числу самых влиятельных авторов песен наравне с Тейлор Свифт. Правда, она ведет куда более скромный образ жизни, который многим кажется странным. Да и в целом жизненная траектория Ланы Дель Рей выглядит удивительной. «Газета.Ru» — о самой необычной певице из числа суперзвезд.
Детство и юность Ланы Дель Рей: алкоголизм, интернат, клубы Бруклина.
Настоящее имя Ланы Дель Рей — Элизабет Улридж Грант. Она родилась 21 июня 1985 года на Манхэттене в Нью-Йорке: ее отец Роберт был копирайтером в рекламном агентстве, а мать работала там же менеджером по работе с клиентами. Год спустя семья переехала в небольшой городок Лейк-Плесид в штате Нью-Йорк, у будущей звезды альтернативной поп-сцены родились младшая сестра и брат.
Элизабет росла в католической семье: она училась в религиозной школе и пела в церковном хоре. Однако в возрасте 14−15 лет случилась беда: не справляясь с вызовами подростковой жизни, девушка начала пить. «В то время я очень [много] пила. Я могла пить каждый день. Я могла пить в одиночестве. Я думала, что это само по себе дико круто», — рассказывала Лана Дель Рей в интервью GQ в 2012 году. Она признавалась, что этот период стал худшим в ее жизни. «Поначалу тебе кажется, что все в порядке — и у тебя просто есть такая вот темная сторона, и это будоражит. А потом ты понимаешь, что темная сторона побеждает каждый раз, когда ты решаешь ей поддаться», — объясняла певица.
Чтобы победить зависимость, родители отправили дочь в религиозный протестантский интернат в Коннектикуте, однако там она не задержалась. Ей пришлось лечиться в реабилитационном центре. ~С 2003 года она вообще не пьет.~
Год будущая Лана Дель Рей прожила на Лонг-Айленде с тетей и дядей, который научил ее играть на гитаре. Решив, что она может «написать миллионы песен на этих шести аккордах», Элизабет Грант начала выступать со своими композициями в ночных клубах.
В 18 лет она переехала в Нью-Йорк, выступала в андерграундных клубах и даже обзавелась своим кругом поклонников. А в 2004 году поступила в Фордэмский университет в Бронксе, где изучала философию — точнее, метафизику.
Откуда у Ланы Дель Рей такой псевдоним.
Еще в университете Элизабет Грант записала акустический альбом Sirens — под псевдонимом Мэй Джейлер. Его слили в интернет, когда певица уже прославилась под своим нынешним именем. После первого же публичного выступления — на конкурсе авторов песен в Вильямсбурге — ее заметил представитель независимой студии 5 Points Records, и в следующем году певица представила свою демо-запись, получив контракт на $10 тыс. Эти деньги она использовала, чтобы переехать жить в трейлер в Нью-Джерси и нанять настоящего продюсера, Дэвида Кане. В 2008 году с его помощью она выпустила три сингла под именем Лиззи Грант.
Параллельно с учебой в университете начинающая певица также занялась общественной работой. ~Она много колесила по стране, пытаясь помочь бездомным и наркозависимым людям.~ Часто бывала в Майами — именно там придумала себе новое имя. «В то время я часто ездила в Майами, много говорила там на испанском со своими друзьями с Кубы — [имя] Лана Дель Рей напоминало нам о роскоши побережья. Оно звучало восхитительно на кончике языка», — рассказывала она Vogue в 2011 году. Вдохновлен псевдоним был именем звезды Золотого века Голливуда Ланы Тернер и модели машины Ford Sedan Del Rey, которую производили в Бразилии в 80-е.
~Первый альбом Ланы Дель Рей — Lana Del Ray — вышел в 2010 году.~ Продвижением пластинки занимался отец певицы. Альбом выложили на ITunes, но ненадолго. Певица выкупила права на него у 5 Points Records. Разойтись со студией, которая, по мнению певицы, ничего не делала, Лане Дель Рей помогли ее новые менеджеры Бен Моусон и Эд Миллетт. На несколько лет певица переехала с ними в Лондон.
Как прославилась Лана Дель Рей.
В 2011 году Лана Дель Рей выложила на YouTube два самодельных клипа на песни Video Games и Blue Jeans, в которых архивные видеосъемки чередовались с кадрами, где певица поет в веб-камеру. Ролики быстро завирусились в интернете, после чего исполнительница подписала контракт со студией на запись сингла Video Games. Позже она рассказывала, что не стремилась добиться славы и просто опубликовала клипы на песни, которые нравились ей больше всего.
В том же 2011 году Лана Дель Рей заключила договор с крупными компаниями Interscope Records и Polydor на запись второго акустического альбома — ~Born To Die вышел в январе 2012 года. Он занял пятое место по числу продаж в мире, вышел на первые места по популярности в Австралии, Франции и Германии и продержался 500 недель в чарте Billboard 200.~
Это не значит, что успех был безоговорочным: несмотря на популярность у слушателей, Лана Дель Рей подвергалась серьезной критике у профессионалов шоу-бизнеса. Ее называли фальшивой, говорили, что она не умеет петь и использует маркетинговые тактики, чтобы привлечь любителей инди-музыки. Когда в январе 2012 года Лана Дель Рей появилась в качестве музыкального гостя в передаче Saturday Night Live, ее скромное, неуверенное выступление раскритиковали самым жестким образом. «Смотреть на эту “певицу” в SNL — все равно что смотреть на двенадцатилетку, которая в своей спальне делает вид, будто поет и танцует», — написала в Twitter актриса Джульетт Льюис.
~Критиковали и внешность Ланы Дель Рей — высказывались предположения, что она сделала пластическую операцию, увеличив губы. Сама она это отрицала.~
А вот пресса начинающую певицу защищала. Например, The Guardian писала, что она пока что формирует свой сценический образ, вдохновляясь американской эстетикой, и совершает переход от скромной Лиззи Грант к роскошной звезде поп-сцены Лане Дель Рей.
~Вопреки критике, именно журнал GQ назвал Лану Дель Рей в 2012-м женщиной года.~ Для обложки спецномера издания она снялась обнаженной. В том же году Лана появилась на обложках Vogue, Billboard, New Musical Express, Interview (для которого снялась впервые еще в конце 2011-го).
Альбомы и награды Ланы Дель Рей.
~С 2010 года Лана Дель Рей записала десять альбомов.~ Уже вышли Lana Del Ray (2010), Born To Die (2012), Ultraviolence (2014), Honeymoon (2015), Lust For Life (2017), Norman F… g Rockwell! (2019), Chemtrails over the Country Club (2021), Blue Banisters (2021) и Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023). Релиз десятого альбома намечен на 2025 год.
~Лана Дель Рей ни разу не получала самую престижную музыкальную награду мира «Грэмми».~ Хотя и номинировалась не раз — в 2014-м, 2016-м, 2018-м, 2020-м и 2024 годах. А вот одна награда MTV Video Music Awards у нее есть, она получила ее в 2023 году за песню Candy Necklace, записанную вместе с музыкантом Джоном Батистом. Кроме того, в 2020 году альбом Norman F… g Rockwell! принес ей премию NME Awards. В 2015-м она также была номинирована на «Золотой глобус» за песню Big Eyes к одноименному фильму Тима Бертона.
Как Лана Дель Рей вышла замуж.
Певица много лет встречалась с музыкантами и людьми других творческих профессий. Среди ее бойфрендов были шотландский певец и композитор Барри Джеймс О’Нил, итальянский режиссер и фотограф Франческо Карроццини, звезда реалити-шоу Шон Ларкин (по профессии, правда, полицейский), музыкант Клейтон Джонсон. Последним стал музыкант Эван Уиникер, с которым певица встречалась в 2022—2023 годах. Пресса даже объявляла об их помолвке, однако в интервью Harper’s Bazaar, которое она давала в своем скромном доме в Малибу, певица заявила, что свободна и не влюблена.
В ответ на вопрос, хотела бы она влюбиться, Лана Дель Рей сказала: «В последние пять месяцев моего пути сюда мне это в голову не приходило. Но дайте мне неделю. Я уверена, что моя судьба ко мне в какой-то момент придет. Да. Интересно будет, если этого не произойдет».
~В сентябре 2024 года Лана Дель Рей вышла замуж за Джереми Дюфрена, гида по болотистым протокам Миссисипи в Луизиане, где водятся аллигаторы. Свадьба прошла в заливе, где работает компания Дюфрена Airboat Tours by Arthur.~
С Дюфреном она познакомилась в 2019 году, когда приняла участие в его туре. Тогда он опубликовал в соцсетях пост, в котором отметил Лану Дель Рей: «Никогда не знаешь, кто попадет в твой тур, но это всегда приятно».
В 2024-м певица вновь отправилась в поездку по заливу.
Официально в качестве пары Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен вышли на публику в начале сентября 2024-го — в тот день они были вдвоем на свадьбе модели Карен Элсон. Через несколько недель они стали мужем и женой.
Сейчас Лана Дель Рей живет вместе с мужем в его доме в Луизиане, который он построил своими руками.