Дождь с грозой ожидают в Самарской области местами днем 21 июня

В 63-м регионе в субботу сохранится облачная погода. Подробностями поделились синоптики Приволжского УГМС.
Специалисты прогнозируют на 21 июня дождь. Также местами в Самарской области даст о себе знать гроза. Температура воздуха в губернии составит от +17 до +22 градусов по Цельсию.
Также ожидают юго-западный ветер с порывами примерно от 6 до 11 метров в секунду. На некоторых участках поднимутся до 15−18.
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