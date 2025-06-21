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Дождь с грозой ожидают в Самарской области местами днем 21 июня

В 63-м регионе в субботу сохранится облачная погода. Возможны осадки.

В 63-м регионе в субботу сохранится облачная погода. Подробностями поделились синоптики Приволжского УГМС.

Специалисты прогнозируют на 21 июня дождь. Также местами в Самарской области даст о себе знать гроза. Температура воздуха в губернии составит от +17 до +22 градусов по Цельсию.

Также ожидают юго-западный ветер с порывами примерно от 6 до 11 метров в секунду. На некоторых участках поднимутся до 15−18.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!