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Серия взрывов прогремела над Льговом в Курской области на фоне угрозы БПЛА

Около десяти взрывов прогремело над городом Льгов в Курской области. По предварительным данным, там работает система противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ. Местные жители рассказали, что видели яркие вспышки в небе. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

По данным регионального управления МЧС, опасность атаки БПЛА на территории Курской области объявили вечером 20 июня. В экстренных случаях граждан просят звонить на телефон спасения 112.

Ранее в Борисовском районе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с семейной парой. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и баротравмы.

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