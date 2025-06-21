Серия взрывов прогремела над Льговом в Курской области на фоне угрозы БПЛА

По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ. Местные жители рассказали, что видели яркие вспышки в небе. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в Борисовском районе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с семейной парой. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и баротравмы.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше