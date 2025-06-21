Москвичам предсказали температурные качели в июле

Ранее KP.RU сообщил, что, по данным синоптиков, в июле и августе в Центральной России температура и количество дождей будут находиться в пределах климатических показателей. При этом отмечалось, что самым теплым из трех летних месяцев в Москве и близлежащих к столице регионам станет июнь, средняя температура превысит норму на 2 — 3 градуса. При этом специалисты предупреждают, что прогнозы на столь долгий срок сбываются в лучшем случае на 70%.