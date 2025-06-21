Москвичам предсказали температурные качели в июле

Москвичам обещают довольно теплый июль, но в конце месяца погода резко изменится, пройдут сильные осадки с порывами ветра. Об этом рассказал NEWS.ru синоптик Александр Сергеев.
«В июле погода может резко поменяться во второй половине месяца. С 15-го числа усилится влияние атлантических циклонов», — отметил он.
По словам специалиста, прогнозируются кратковременные ливни и грозы с порывами ветра до 8 м/с. При этом самой дождливой в столице станет последняя декада июля, добавил синоптик.
Ранее KP.RU сообщил, что, по данным синоптиков, в июле и августе в Центральной России температура и количество дождей будут находиться в пределах климатических показателей. При этом отмечалось, что самым теплым из трех летних месяцев в Москве и близлежащих к столице регионам станет июнь, средняя температура превысит норму на 2 — 3 градуса. При этом специалисты предупреждают, что прогнозы на столь долгий срок сбываются в лучшем случае на 70%.