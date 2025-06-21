Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия полностью выполнила свои обязательства по стамбульским договорённостям об обмене телами военнослужащих с Украиной и готова продолжать этот процесс. В ближайшее время, если Украина не будет чинить препятствий, Москва сможет передать киевскому режиму ещё более трёх тысяч тел солдат Вооружённых сил Украины. Мединский также сообщал, что еще около 3 000 тел украинских военных готовы к передаче Киеву.