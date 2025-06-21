Помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил Киев в распространении через европейские СМИ фейков о якобы переодетых российских военнослужащих среди переданных тел погибших, сравнив эти действия с пропагандой Йозефа Геббельса. Об этом он пишет в RT.
По его словам, Киев с использованием СМИ Европы раскручивает слухи о том, что Москва передала Киеву тела убитых российских военных умышленно переодетых в украинскую форму, чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины.
Он добавил, что в качестве «доказательства» Киев представил лишь одно тело якобы российского военнослужащего с «чудом сохранившимся» военным билетом советского образца, возвращенное РФ в ходе недавнего обмена.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал процесс обмена телами погибших между Россией и Украиной. Он назвал разительным дисбаланс между количеством тел, переданных Москвой и Киевом.
Напомним, что изначально Киев не проявлял готовности принять тела своих погибших военнослужащих. Российские автомобили с сопровождающими вынуждены были ожидать прибытия украинской стороны.
В итоге обмен все же состоялся. В ответ на каждую тысячу с лишним тел, переданных Россией, Украина привозила то 27 тел, а то и вовсе ни одного. В результате украинская сторона в обмен на 6060 тел своих военных передала в общей сложности 78 тел погибших солдат Вооружённых сил Российской Федерации.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия полностью выполнила свои обязательства по стамбульским договорённостям об обмене телами военнослужащих с Украиной и готова продолжать этот процесс. В ближайшее время, если Украина не будет чинить препятствий, Москва сможет передать киевскому режиму ещё более трёх тысяч тел солдат Вооружённых сил Украины. Мединский также сообщал, что еще около 3 000 тел украинских военных готовы к передаче Киеву.
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