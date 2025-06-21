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Будут жалеть: режиссер Малого театра высказался о будущем Ефремова

Режиссер Малого театра Житинкин уверен в успехе Ефремова в постановках Михалкова.

Источник: Комсомольская правда

Огромное количество людей захотят посмотреть на актера Михаила Ефремова после его «перезагрузки», постановки будут пользоваться невероятным успехом. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал режиссер Малого театра, киноактер, писатель Андрей Житинкин.

По его мнению, режиссер Никита Михалков сделал хорошую ставку, взяв в свой театр Ефремова.

«Думаю, к постановкам с участием Михаила Ефремова интерес будет невероятный. И Михалков правильно придумал», — отметил он.

Житинкин полагает, что Ефремов больше всего боялся, что останется в одиночестве. А ментальность русского народа — жалеть. Поэтому огромное количество людей придут посмотреть, какой сейчас актер Ефремов после того, как в нем произошла эта кардинальная перезагрузка, подчеркнул режиссер Малого театра.

KP.RU рассказал, что Михаил Ефремов после своего освобождения из колонии написал письмо Никите Михалкову, которое растрогало именитого режиссера и руководителя театра театр «Мастерская 12». И Михалков дал ему шанс вернуться к нормальной жизни после тюремного заключения.