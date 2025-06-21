Будут жалеть: режиссер Малого театра высказался о будущем Ефремова

Житинкин полагает, что Ефремов больше всего боялся, что останется в одиночестве. А ментальность русского народа — жалеть. Поэтому огромное количество людей придут посмотреть, какой сейчас актер Ефремов после того, как в нем произошла эта кардинальная перезагрузка, подчеркнул режиссер Малого театра.