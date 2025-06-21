Будут жалеть: режиссер Малого театра высказался о будущем Ефремова

Огромное количество людей захотят посмотреть на актера Михаила Ефремова после его «перезагрузки», постановки будут пользоваться невероятным успехом. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал режиссер Малого театра, киноактер, писатель Андрей Житинкин.
По его мнению, режиссер Никита Михалков сделал хорошую ставку, взяв в свой театр Ефремова.
«Думаю, к постановкам с участием Михаила Ефремова интерес будет невероятный. И Михалков правильно придумал», — отметил он.
Житинкин полагает, что Ефремов больше всего боялся, что останется в одиночестве. А ментальность русского народа — жалеть. Поэтому огромное количество людей придут посмотреть, какой сейчас актер Ефремов после того, как в нем произошла эта кардинальная перезагрузка, подчеркнул режиссер Малого театра.
KP.RU рассказал, что Михаил Ефремов после своего освобождения из колонии написал письмо Никите Михалкову, которое растрогало именитого режиссера и руководителя театра театр «Мастерская 12». И Михалков дал ему шанс вернуться к нормальной жизни после тюремного заключения.