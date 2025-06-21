Трамп рассказал о возможных сроках изготовления Ираном ядерного оружия: «недели-месяцы»

Американский лидер Дональд Трамп заявил о своих опасениях, что Иран мог разработать ядерное оружие в срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом он заявил в беседе с журналистами в штате Нью-Джерси.
«Я думаю, за недели, за месяцы точно, они могли получить ядерное оружие. Мы не можем этого допустить», — пояснил он.
По заявлению главы Нацразведки США Тулси Габбард, в марте американские спецслужбы не обнаружили свидетельств разработки Ираном ядерного оружия. Она уточнила, что лидер Ирана Хаменеи не санкционировал возобновление военной ядерной программы, прекращенной в 2003 году, но подтвердила постоянный мониторинг Тегерана со стороны США.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец сообщал, что президент США Дональд Трамп готовится сбросить на Иран 30-тысячефунтовую бункер-бомбу.