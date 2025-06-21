Агроном рассказала, как помочь плодовым деревьям пережить дожди

В свою очередь «Известия» отметили, что при влажной погоде насекомые активно размножаются. Например, начинает свирепствовать тля, облепляя сливу, крыжовник, малину, смородину. Уничтожить ее поможет мыльный раствор, через пару дней его можно смыть. При сильном поражении растений нужно использовать биопрепараты на основе полезных грибков и бактерий.