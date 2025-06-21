Агроном рассказала, как помочь плодовым деревьям пережить дожди

Полностью защитить растения от затяжных дождей невозможно, но своевременные профилактические меры помогут минимизировать потери урожая и сохранить здоровье деревьев. Об этом aif.ru рассказала агроном Юлия Князева.
«Придется смириться с частичной потерей урожая, но правильная защита поможет сохранить деревья здоровыми и готовыми к следующему сезону», — уточнила специалист.
Она рекомендовала проводить ряд мероприятий, таких как: химическую и биологическую защиту (обработка деревьев специальными препаратами); агротехнические приемы (например, удаление пораженных веток, рыхление почвы, подкормка и другое).
В свою очередь «Известия» отметили, что при влажной погоде насекомые активно размножаются. Например, начинает свирепствовать тля, облепляя сливу, крыжовник, малину, смородину. Уничтожить ее поможет мыльный раствор, через пару дней его можно смыть. При сильном поражении растений нужно использовать биопрепараты на основе полезных грибков и бактерий.