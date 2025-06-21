Если у вас нету дачи: россиянам рассказали, что вкусного можно вырастить на подоконнике

В случае если нет дачи или погода не радует теплом, каждый может организовать грядку на подоконнике в квартире, в домашних условиях отлично себя чувствуют различные виды зелени, томаты, огурцы. Об этом NEWS.ru рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.
«Посадить на подоконнике можно небольшие и скороплодные культуры. Прежде всего это зелень: салат и кресс-салат, кинза, рукола, листовая горчица, петрушка, базилик. Некоторые успешно выращивают в квартире огурцы», — сказал специалист.
Агроном обратил внимание, что это должны быть партенокарпические сорта, не требующие опыления. Неплохо на окне растут детерминантные, то есть низкорослые сорта томатов, порекомендовал Воробьев.
Как писал сайт KP.RU, имеется множество популярных, специальных комнатных сортов перцев, помидоров, огурцов, которые отлично плодоносят в домашних условиях, причем не только один сезон, но и по несколько лет. При этом вкус у некоторых овощей даже нежнее, чем у выращенных на даче.