Если у вас нету дачи: россиянам рассказали, что вкусного можно вырастить на подоконнике

Как писал сайт KP.RU, имеется множество популярных, специальных комнатных сортов перцев, помидоров, огурцов, которые отлично плодоносят в домашних условиях, причем не только один сезон, но и по несколько лет. При этом вкус у некоторых овощей даже нежнее, чем у выращенных на даче.