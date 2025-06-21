«Ливерпуль» купил Вирца за рекордную для английского футбола сумму

В прошлом сезоне он вместе с клубом стал чемпионом Германии, выиграл кубок и суперкубок страны. Он был признан лучшим игроком национального первенства. За сборную Вирц успел уже сыграть более 30 матчей, в которых забил 7 голов и отдал столько же результативных передач.