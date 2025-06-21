«Ливерпуль» купил Вирца за рекордную для английского футбола сумму

Полузащитник, выступающий за национальную сборную Германии по футболу и игравший за «Байер», Флориан Вирц сменил немецкую прописку на английскую, перейдя в «Ливерпуль». Об этом сообщили в пресс-службе нового клуба игрока.
Его трансфер состоялся за рекордные для футбола Англии 130−135 миллионов евро. Самым дорогим игроком для «Ливерпуля» ранее был уругваец Дарвин Нуньес. Его в 2022 году приобрели за 85 миллионов евро.
Трансферным рекордом для английского футбола была покупка «Челси» аргентинца Энцо Фернандеса. В 2023 году за него отдали 121 миллион евро.
Новому игроку «Ливерпуля» Вирцу 22 года. Он выступал за «Байер» на протяжении последних пяти лет. За это время он провел почти 200 матчей. Отметился почти 60-ю голами и отдал 65 голевых передач.
В прошлом сезоне он вместе с клубом стал чемпионом Германии, выиграл кубок и суперкубок страны. Он был признан лучшим игроком национального первенства. За сборную Вирц успел уже сыграть более 30 матчей, в которых забил 7 голов и отдал столько же результативных передач.