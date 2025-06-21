ПВО за вечер уничтожила 23 украинских БПЛА

Системы ПВО в период с 22:00 до 23:55 мск 20 июня сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, большинство из которых — 15 — уничтожены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточняет министерство, 15 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть беспилотников — над Курской областью и два аппарата — над Воронежской областью.
Ранее сообщалось, что в результате ночных атак противника пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. Администрация округа оперативно организовала объезд города, чтобы оценить ущерб и встретиться с предпринимателями, чьи торговые объекты пострадали.
Перед этим мирный житель в Белгородской области получил легкое ранение в результате атаки украинского дрона. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и минно-взрывную травму. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.
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