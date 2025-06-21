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Турэксперт Горин посоветовал брать в ОАЭ наличные на срочную покупку авиабилета

Если рейс внезапно отменят, покупать обратный билет придется экстренно и за свой счет.

Источник: Комсомольская правда

Те, кто планирует отдохнуть в ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, должны всегда поддерживать связь с туроператором. Об этом NEWS.ru рассказал турэксперт Дмитрий Горин.

«Во время заграничных поездок важно всегда быть на связи с туроператором. Если вы поехали в путешествие самостоятельно, стоит иметь при себе достаточный запас денег для покупки новых билетов в случае аннуляции рейса — они не сразу вернутся на счет», — предупредил турэксперт.

По его словам, события на Ближнем Востоке — это форс-мажор. В случае аннуляции билета и получения денежных средств купить новый билет на один и тот же маршрут оказалось сложнее. Билет в Россию стоит дороже. Потому у отдыхающего должен быть финансовый ресурс, подчеркнул Горин.

Ранее KP.RU сообщил, что около двух тысяч российских туристов «застряли» в ОАЭ из-за разгоревшегося конфликта между Ираном и Израилем. В АТОР советовали россиянам, купившим турпакеты связаться с туристической компанией и быть с ней на связи. А тем, кто сам организовал свою поездку, решать вопрос самостоятельно через третьи страны.