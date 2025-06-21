Турэксперт Горин посоветовал брать в ОАЭ наличные на срочную покупку авиабилета

Ранее KP.RU сообщил, что около двух тысяч российских туристов «застряли» в ОАЭ из-за разгоревшегося конфликта между Ираном и Израилем. В АТОР советовали россиянам, купившим турпакеты связаться с туристической компанией и быть с ней на связи. А тем, кто сам организовал свою поездку, решать вопрос самостоятельно через третьи страны.