Нутрициолог рассказала, какие продукты поддержат микробиоту кишечника

Пробиотики и пребиотики нужны организму постоянно и должны присутствовать в рационе человека, заботящегося о своем здоровье. Их нужно получать из пищи. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Виктория Сергеева.
«Важно понимать, что не все пробиотики “работают” одинаково и по действию, и по месту своей активности в организме. Поэтому необходимо проконсультироваться по этому вопросу с врачом», — предупредила эксперт.
Как подчеркнула нутрициолог, если ваш рацион разнообразен и продукты с пробиотиками ежедневно на вашем столе, то риски нарушения микробиоты и в целом вероятность применения антибиотиков будет очень низкой.
Ранее KP.RU сообщил, что пробиотики содержатся во многих продуктах питания, как правило, ферментированных, таких как кисломолочные продукты и квашеные овощи. Термином «пробиотики» также называют препараты и биологически активные добавки, которые содержат живые полезные для человека микроорганизмы, обычно бактерии и дрожжи.