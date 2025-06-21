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Нутрициолог рассказала, какие продукты поддержат микробиоту кишечника

Нутрициолог Сергеева: разнообразный рацион поможет сохранить здоровый кишечник.

Источник: Комсомольская правда

Пробиотики и пребиотики нужны организму постоянно и должны присутствовать в рационе человека, заботящегося о своем здоровье. Их нужно получать из пищи. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Виктория Сергеева.

«Важно понимать, что не все пробиотики “работают” одинаково и по действию, и по месту своей активности в организме. Поэтому необходимо проконсультироваться по этому вопросу с врачом», — предупредила эксперт.

Как подчеркнула нутрициолог, если ваш рацион разнообразен и продукты с пробиотиками ежедневно на вашем столе, то риски нарушения микробиоты и в целом вероятность применения антибиотиков будет очень низкой.

Ранее KP.RU сообщил, что пробиотики содержатся во многих продуктах питания, как правило, ферментированных, таких как кисломолочные продукты и квашеные овощи. Термином «пробиотики» также называют препараты и биологически активные добавки, которые содержат живые полезные для человека микроорганизмы, обычно бактерии и дрожжи.