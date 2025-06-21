Матерь бомбья: сможет ли GBU-57 уничтожить ядерный проект Ирана в Фордо

Основной целью для США в Иране является Фордо — иранский завод по обогащению урана. Известно, что он находится на глубине около 90 метров. Официально там производится ядерное топливо для реакторов АЭС, а также проводятся исследования, в том числе медицинские, но, по версии противников Ирана, здесь происходит обогащение урана до оружейного уровня. Cтроительство объекта в Фордо началось примерно в 2006 году, а в эксплуатацию он был введён в 2009-м, в том же году, когда Иран официально признал его создание. Фордо защищён иранскими и российскими системами ПВО.