Депутат: до конца 2025 года запланирован ряд повышений пенсий

Также с 1 октября вырастут пенсии военнослужащих. Индексация пройдет автоматически, обращение в Социальный фонд не требуется. Предварительно запланирована индексация военных пенсий на 4,5%. Скорее всего, именно на этот процент их и увеличат. Но есть и пример прошлого года: пенсии военным индексируют с 1 октября на прогнозируемый уровень инфляции. В начале 2025 года по поручению президента их доиндексировали до уровня фактической годовой инфляции. Посмотрим, как будет в начале 2026 года, — добавила депутат.