Депутат: до конца 2025 года запланирован ряд повышений пенсий

В России до конца 2025 года запланирован ряд повышений пенсий, сообщила в беседе с агентством «Прайм» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Страховые и социальные пенсии в текущем году уже проиндексированы. Как пояснила парламентарий, с 1 августа работающим пенсионерам в беззаявительном порядке автоматически проведут перерасчет страховых пенсий. Она отметила, что работающим пенсионерам зачтут пенсионные баллы, заработанные в предыдущем, 2024 году. По законодательству максимально можно получить три балла за год, уточнила Бессараб.
Также с 1 октября вырастут пенсии военнослужащих. Индексация пройдет автоматически, обращение в Социальный фонд не требуется. Предварительно запланирована индексация военных пенсий на 4,5%. Скорее всего, именно на этот процент их и увеличат. Но есть и пример прошлого года: пенсии военным индексируют с 1 октября на прогнозируемый уровень инфляции. В начале 2025 года по поручению президента их доиндексировали до уровня фактической годовой инфляции. Посмотрим, как будет в начале 2026 года, — добавила депутат.
Парламентарий также озвучила график индексации на 2026 год. По ее словам, с будущего года в РФ вступит в силу новая система повышения страховых пенсий для всех пенсионеров. Выплаты будут расти дважды в год: с 1 февраля — на процент годовой инфляции, с 1 апреля — на уровень роста инвестиционного портфеля Социального фонда России. Кроме того, по традиции с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии, а с 1 октября повысят пенсии военным.
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