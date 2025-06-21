В аэропорту Тамбова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аэропорт Донское теперь будет работать с учётом новых ограничений. Подробности о сроках действия ограничений пока не уточняются.
Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 вражеских БПЛА над регионами страны. За вечер система ПВО сбила 15 вражеских дронов над Белгородчиной, шесть дронов над Курской областью и ещё два — над Воронежской.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше