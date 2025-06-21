В аэропорту российского региона ввели ограничения на полеты

В Тамбове ввели временные ограничения на работу местного аэропорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова», — сообщил он.
До этого на всей территории Тамбовской области была объявлена воздушная тревога. Сообщения об этом поступили от МЧС России.
Ранее «МК» писал, что системы ПВО за два часа сбили 23 беспилотника над тремя российскими регионами. 15 воздушных целей были уничтожены над Белгородской областью, 6 — над Курской, 2 — над Воронежской.