В Госдуму направили проект о бесплатном проезде для студентов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и колледжей возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов», — отмечается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов заявил, что проектом предлагается предоставить студентам колледжей и вузов именно очной формы обучения возможность бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах региона, в котором расположено учебное заведение, а как исключение — такси и маршрутное такси.
«Сейчас льготы на проезд студентам предоставляются в небольшом количестве регионов. Среди них Москва, Московская область, Краснодарский край. Льготы везде разные, они зависят от финансовых возможностей территорий. Но чаще всего региональные власти их вообще не дают, а мы предлагаем установить единые льготы на всю страну», — уточнил политик.
По словам Лантратовой, то, где-то студенты могут ездить бесплатно, а где-то за проезд приходится платить полностью, создаёт неравные условия из разных уголков страны. «А ведь многие из них живут в общежитиях, далеко от учебных корпусов, или вынуждены часто перемещаться по городу: на практику, в библиотеки, на мероприятия. При этом стипендии, как правило, не хватает даже на базовые нужды», — сказала она РИА Новости.
По словам главы думского комитета, законопроект направлен на то, чтобы уравнять студентов в правах, независимо от того, где они учатся. Лантратова считает, что бесплатный проезд станет реальной поддержкой для ребят, поможет им сосредоточиться на учёбе, активнее участвовать в жизни своего вуза и города, а также даст студентам возможность быть более мобильными, развиваться, участвовать в научных и волонтёрских проектах, что особенно важно для молодёжи. «Конечно, реализация этой инициативы потребует дополнительного финансирования из бюджета. Поэтому мы запросили у Правительства заключение о возможных расходах, чтобы понимать, как лучше внедрить эту меру поддержки», — подытожила она.