В Госдуму направили проект о бесплатном проезде для студентов

По словам главы думского комитета, законопроект направлен на то, чтобы уравнять студентов в правах, независимо от того, где они учатся. Лантратова считает, что бесплатный проезд станет реальной поддержкой для ребят, поможет им сосредоточиться на учёбе, активнее участвовать в жизни своего вуза и города, а также даст студентам возможность быть более мобильными, развиваться, участвовать в научных и волонтёрских проектах, что особенно важно для молодёжи. «Конечно, реализация этой инициативы потребует дополнительного финансирования из бюджета. Поэтому мы запросили у Правительства заключение о возможных расходах, чтобы понимать, как лучше внедрить эту меру поддержки», — подытожила она.