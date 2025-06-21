Российские семьи с детьми оказались в ловушке в Израиле на фоне эскалации конфликта с Ираном

Особую тревогу вызывает положение детей, проходящих лечение в израильских клиниках, чьё состояние может ухудшиться из-за стресса и тяжёлых условий эвакуации. Российская туристка Татьяна, оказавшаяся в Израиле с двухлетней дочерью, описывает безвыходность ситуации: когда они решили срочно уезжать, воздушное сообщение уже было прекращено. Дополнительные риски создаёт отсутствие медицинских страховок у многих туристов — любая травма в этих условиях грозит огромными расходами на лечение.