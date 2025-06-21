Путин объяснил ситуацию вокруг аэропорта Домодедово

Российский глава четко обозначил, что ситуация не связана с мерами по национализации или деприватизации. В своем выступлении он обратил внимание на то, что период приватизации сопровождался множеством спорных моментов, что делает те решения далеко не идеальными, но при этом тотальный пересмотр их результатов приведёт к ещё более негативным последствиям.