Путин объяснил ситуацию вокруг аэропорта Домодедово

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) констатировал, что ситуация вокруг аэропорта Домодедово продолжалась несколько лет и в итоге потребовала судебного вмешательства для своего разрешения.
Российский глава четко обозначил, что ситуация не связана с мерами по национализации или деприватизации. В своем выступлении он обратил внимание на то, что период приватизации сопровождался множеством спорных моментов, что делает те решения далеко не идеальными, но при этом тотальный пересмотр их результатов приведёт к ещё более негативным последствиям.
«Поэтому, на мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и забыть эту тему раз навсегда, на всю оставшуюся жизнь», — проинформировал Владимир Путин.
17 июня Арбитражный суд Подмосковья постановил изъять аэропорт Домодедово в пользу государства по иску Генеральной прокуратуры. Это судебное решение спровоцировало обвал котировков облигаций воздушной гавани. Несмотря на смену собственника, аэропорт сохраняет штатный режим функционирования.
Исковое заявление было подано Генпрокуратурой ещё в январе, одновременно с этим активы аэропорта попали под арест. Судебные заседания проходили в закрытом формате. Суть основных претензий сводилась к тому, что бенефициары Домодедово — Дмитрий Каменщик (Турция) и Валерий Коган (Израиль) — будучи иностранными резидентами, незаконно управляли стратегически важным российским активом и осуществляли вывод прибыли за рубеж.
Суд установил, что указанные страны проводят курс, согласованный с западной стратегией по противодействию России. Как следует из материалов прокурорского расследования, Каменщик и Коган организовали вывод денежных средств из России, маскируя его под погашение обязательств перед зарубежными займодателями и выплату акционерных доходов.
Позднее руководитель аналитического центра «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с KP.RU объяснил, как новые обстоятельства повлияют на гражданское авиасообщение и как будет организована работа Домодедово.
Напомним, что с 18 по 21 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Девиз форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». ПМЭФ-2025 обещает мощную программу — запланировано около 350 мероприятий.