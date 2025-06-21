Трамп порекомендовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Киева

— Людям следует быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им стоит быть очень аккуратными со словами, потому что их язык может доставить им много неприятностей, — сказал он журналистам в ответ на вопрос о его реакции на визит сенатора в Киев и призывах к Украине настраиваться на дальнейшие боевые действия, передает РИА Новости.