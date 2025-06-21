Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп порекомендовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Киева

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 июня, на вопрос о визите сенатора-республиканца Линдси Грэма* на Украину и его призывов в поддержку киевского режима порекомендовал быть аккуратнее с заявлениями, потому что они могут вызвать проблемы.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 июня, на вопрос о визите сенатора-республиканца Линдси Грэма* на Украину и его призывов в поддержку киевского режима порекомендовал быть аккуратнее с заявлениями, потому что они могут вызвать проблемы.

— Людям следует быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им стоит быть очень аккуратными со словами, потому что их язык может доставить им много неприятностей, — сказал он журналистам в ответ на вопрос о его реакции на визит сенатора в Киев и призывах к Украине настраиваться на дальнейшие боевые действия, передает РИА Новости.

Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блументал, вместе разработавшие законопроект, который предлагает ужесточить санкции против РФ, посетили Киев в мае. Там они выступили с призывами продолжить вооруженный конфликт с Россией.

Белый дом оказывает давление на сенат, чтобы смягчить формулировки в законопроекте об ужесточении антироссийских санкций. В частности, представители администрации Дональда Трампа неофициально связывались с офисом Линдси Грэма* по поводу документа. Об этом 6 июня сообщило издание The Wall Street Journal.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше