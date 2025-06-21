Трамп порекомендовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Киева

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 июня, на вопрос о визите сенатора-республиканца Линдси Грэма* на Украину и его призывов в поддержку киевского режима порекомендовал быть аккуратнее с заявлениями, потому что они могут вызвать проблемы.
— Людям следует быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им стоит быть очень аккуратными со словами, потому что их язык может доставить им много неприятностей, — сказал он журналистам в ответ на вопрос о его реакции на визит сенатора в Киев и призывах к Украине настраиваться на дальнейшие боевые действия, передает РИА Новости.
Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блументал, вместе разработавшие законопроект, который предлагает ужесточить санкции против РФ, посетили Киев в мае. Там они выступили с призывами продолжить вооруженный конфликт с Россией.
Белый дом оказывает давление на сенат, чтобы смягчить формулировки в законопроекте об ужесточении антироссийских санкций. В частности, представители администрации Дональда Трампа неофициально связывались с офисом Линдси Грэма* по поводу документа. Об этом 6 июня сообщило издание The Wall Street Journal.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом.