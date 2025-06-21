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У посольства Латвии в Москве установлены стенды о прибалтийском неонацизме

Информационные стенды «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма» установлены возле посольства Латвии в Москве, сообщает РИА Новости.

Информационные стенды «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма» установлены возле посольства Латвии в Москве, сообщает РИА Новости.

Стенды посвящены истории и проявлениям нацизма и неонацизма в странах Балтии в XX веке и в наши дни.

Они расположены в Большом Харитоньевском переулке столицы, около дома № 9.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок телеведущей Екатерине Андреевой и актеру Павлу Прилучному. Латвия также запретила въезд около 150 гражданам РФ, в том числе известным деятелям культуры.

Перед этим сообщалось, что бывший депутат латвийского парламента Алексей Росликов, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, задержан. 9 июня СГБ Латвии возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране. Спецслужбы обвинили его в якобы оказании помощи России, а также разжигании национальной розни.

Читайте материал по теме: Обыкновенный фашизм: латвийские «шпроты» начали задерживать защитников русского языка.