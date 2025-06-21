У посольства Латвии в Москве установлены стенды о прибалтийском неонацизме

Перед этим сообщалось, что бывший депутат латвийского парламента Алексей Росликов, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, задержан. 9 июня СГБ Латвии возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране. Спецслужбы обвинили его в якобы оказании помощи России, а также разжигании национальной розни.