У посольства Латвии в Москве установлены стенды о прибалтийском неонацизме

Информационные стенды «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма» установлены возле посольства Латвии в Москве, сообщает РИА Новости.
Стенды посвящены истории и проявлениям нацизма и неонацизма в странах Балтии в XX веке и в наши дни.
Они расположены в Большом Харитоньевском переулке столицы, около дома № 9.
Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок телеведущей Екатерине Андреевой и актеру Павлу Прилучному. Латвия также запретила въезд около 150 гражданам РФ, в том числе известным деятелям культуры.
Перед этим сообщалось, что бывший депутат латвийского парламента Алексей Росликов, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, задержан. 9 июня СГБ Латвии возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране. Спецслужбы обвинили его в якобы оказании помощи России, а также разжигании национальной розни.
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