Иран и «евротройка» договорились о продолжении переговоров: Вот что обсуждают

Напомним, в так называемую «евротройку» входят Франция, Великобритания и Германия. Это половина стран, которые до 2015 года в качестве посредников ООН вели переговоры с Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий по решению ядерной проблемы. Также в число посредников входили Россия, США и Китай.