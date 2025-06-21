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Иран и «евротройка» договорились о продолжении переговоров: Вот что обсуждают

Иран и «евротройка» продолжат переговоры не только о ядерной проблеме.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры Ирана с «евротройкой» прошли в Женеве в пятницу 20 июня, стороны договорились продолжить обсуждение. В повестке дня речь шла не только о ядерной проблеме Ирана, как было заявлено ранее, информирует агентство Reuters со ссылкой на главу евродипломатии Каю Каллас.

«Региональная эскалация невыгодна никому, мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым. Мы обсуждали не только ядерную проблему», — прокомментировала Каллас итоги встречи.

Ранее сообщалось, что план переговоров согласован с Соединенными Штатами.

Напомним, в так называемую «евротройку» входят Франция, Великобритания и Германия. Это половина стран, которые до 2015 года в качестве посредников ООН вели переговоры с Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий по решению ядерной проблемы. Также в число посредников входили Россия, США и Китай.

Ранее в Британии опровергли информацию о вовлечении стран Европы в израильско-иранский конфликт. Глава правительства Стармер заявил, что евротройка не принимала участия в операции Израиля против Ирана.

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