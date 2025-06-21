DDX Fitness открыл 100-й клуб и укрепил позиции в тройке лидеров фитнес-рынка России

Особое внимание сеть уделяет доступности и качеству услуг. Цены на абонементы здесь на 30% ниже, чем в европейских аналогах, при этом все клубы оснащены профессиональным оборудованием и предлагают уникальные спа-зоны. Такой подход уже привлёк 600 тысяч клиентов, половина из которых раньше никогда не занимались фитнесом.