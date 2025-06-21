Пакистан официально объявил о намерении номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Соответствующее заявление было опубликовано правительством страны на странице в социальной сети X.
Пакистан связывает свою инициативу с активными дипломатическими усилиями Трампа во время последнего индо-пакистанского кризиса. По оценке Исламабада, именно своевременное вмешательство американского политика предотвратило дальнейшую эскалацию и стало решающим фактором в нормализации обстановки.
В сообщении отмечается, что индийские действия характеризовались как «необоснованные и противоречащие международному праву», что повлекло за собой гибель гражданских лиц, среди которых были представители наиболее уязвимых групп населения — женщины, дети и старики.
Напомним, что после выхода материала WSJ о предполагаемом одобрении американским президентом плана атаки на Иран, Трамп категорически отверг эту информацию, подчеркнув, что иностранные журналисты не имеют представления о его действительных планах.