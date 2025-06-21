FT: Зеленский назначил нового командующего Шаповалова для ускорения мобилизации

Украинский президент Владимир Зеленский решился на кадровые перестановки из-за острой нехватки новобранцев, назначив нового командующего сухопутными войсками. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщило британское издание Financial Times, ссылаясь на источники.
— Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками. При помощи рокировок в высшем военном руководстве украинские власти рассчитывают ускорить мобилизацию, — сказано в статье.
Из указа на сайте президента Украины следует, что новым командующим назначен Шаповалов Геннадий Николаевич, который ранее возглавлял войска оперативного командования войск «Юг», передает РИА Новости.
Главы медучреждений в Кировоградской области выдавали пригодным к военной службе украинцам поддельные справки о физических недугах, помогая им уклоняться от мобилизации. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе национальной полиции страны.
По словам правоохранителей, подозреваемыми по делу проходят не только руководители больниц и поликлиник, но и солдаты, и военнообязанные граждане.