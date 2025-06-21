В Астане частично перекроют бульвар Нуржол на время ремонта

В связи с ремонтом движение на этом отрезке будет поэтапно перекрыто с 21 по 22 июня. Сначала ограничение введут на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем — в обратном направлении. В период работ движение будет полностью закрыто.