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В Астане частично перекроют бульвар Нуржол на время ремонта

В Астане продолжается обновление транспортной инфраструктуры — на бульваре Нуржол укладывают новый верхний слой дорожного полотна, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Работы охватят участок от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан, сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В связи с ремонтом движение на этом отрезке будет поэтапно перекрыто с 21 по 22 июня. Сначала ограничение введут на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем — в обратном направлении. В период работ движение будет полностью закрыто.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты, учитывать изменения и соблюдать правила дорожного движения. Для удобства и безопасности участников дорожного движения установят временные знаки и указатели.