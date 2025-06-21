Аксаков: выплату на погашение ипотеки для многодетных семей хотят поднять

«В Госдуму уже внесен законопроект о повышении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Сейчас они могут получить 450 тысяч рублей. Пока все это предложение вроде бы поддерживают. Это хороший стимул для того, чтобы средства шли на выплату кредита. Я думаю, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тысяч», — сообщил депутат «Известиям» на ПМЭФ-2025.