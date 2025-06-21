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NYP: Байден ездит на поезде в Вашингтон для работы над загадочным проектом

В настоящее время Байден живёт в своей резиденции в штате Делавэр.

Источник: Аргументы и факты

Бывший американский лидер Джо Байден продолжает ездить в столицу Соединённых Штатов где работает в офисе над «таинственным» проектом, пишет американское издание New York Post.

В материале уточняется, что в настоящее время Байден живёт в своей резиденции в штате Делавэр. Он ездит в Вашингтон на поезде.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников, которые работали в администрации Байдена.

«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своём временном офисе… “Это действительно загадка”, — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, всё ещё работающие на Байдена, “избегают ответа”», — говорится в публикации.

Байдену как экс-президенту Соединённых Штатов предоставляется офис в американской столице «на бесплатной основе» до июля текущего года.

Авторы материла не исключают, что Байден работает над своей книгой, а также над открытием «библиотеки и фонда» в свою честь.

Ранее сообщалось, что Байден подписал контракт с голливудским агентством талантов.

Также стало известно, что у 82-летнего Байдена диагностировали агрессивную форму рака. По данным NYT, речь идёт о раке простаты.

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