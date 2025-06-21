Прокуратура отклонила заявление Прилучного на Муцениеце о клевете

«Чтобы заставить нас молчать и не мешать скрывать Прилучному свои “поступки” перед обществом, он написал заявления в правоохранительные органы по поводу клеветы в отношении Агаты Муцениеце и меня как её адвоката», — цитирует юриста издание Starhit.