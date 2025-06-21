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С «Титаника» подняли загадочное черное ожерелье: талисман на удачу не помог своему владельцу

С «Титаника» подняли редчайшее черное ожерелье.

Источник: Комсомольская правда

Со дна моря на месте крушения «Титаника» подняли очередной загадочный артефакт: уникальное черное ожерелье. Об этом информирует издание Daily Mail со ссылкой на RMS Titanic Inc., организацию, которой принадлежит эксклюзивное право поднимать предметы с легендарного затонувшего корабля.

Черное ожерелье провело на дне моря более столетия (напомним, «Титаник» затонул в 1912 году). Оно сделано из стекла и не являлось дорогим украшением. Эксперты предполагают, что это был талисман на удачу или подарок, полученный дамой от возлюбленного. Бусины в ожерелье разной формы и размера, некоторые выполнены в форме сердца.

Археологи назвали черное ожерелье особо ценным редчайшим артефактом, так как этот хрупкий предмет не только пережил катастрофу, но и смог сохраниться в течение долгого времени на морском дне.

«Это ожерелье — яркое напоминание о том, что каждый артефакт рассказывает личную историю», — цитирует издание руководителя исследования Томасину Рэй.

Ранее часы капитана корабля, спасавшего пассажиров «Титаника», продали за $2 млн.

Также сообщалось, что британский телеканал Channel 4 выпустил документальный фильм «Титаник» в цвете", посвятив его малоизвестным историям о жизнях пассажиров утонувшего лайнера.

Почему ученые считают, что в 2030 году от «Титаника» останется только ржавое пятно на дне, читайте здесь на KP.RU.