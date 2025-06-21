С «Титаника» подняли загадочное черное ожерелье: талисман на удачу не помог своему владельцу

Черное ожерелье провело на дне моря более столетия (напомним, «Титаник» затонул в 1912 году). Оно сделано из стекла и не являлось дорогим украшением. Эксперты предполагают, что это был талисман на удачу или подарок, полученный дамой от возлюбленного. Бусины в ожерелье разной формы и размера, некоторые выполнены в форме сердца.