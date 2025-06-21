Российским студентам могут сделать бесплатный проезд в транспорте

В России могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов вузов и ссузов, которые обучаются очно. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме и направили н рассмотрение правительству РФ, сообщает РИА Новости.
«Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов», — говорится в документе.
Авторы инициативы считают, что такое решение позволит уравнять в правах студентов по всей стране, так как сегодня бесплатный проезд действует лишь в небольшом количестве регионов. В частности, названы Москва и область, Краснодарский край.
Депутаты отмечают, что студенты должны быть сосредоточены на учебе, которая нередко требует перемещений по городу: от общежития или дома до учебного заведения, библиотеки, мест прохождения практики и так далее. А стипендии, подчеркивают инициаторы, часто не хватает даже на базовые потребности.
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