Российским студентам могут сделать бесплатный проезд в транспорте

Депутаты отмечают, что студенты должны быть сосредоточены на учебе, которая нередко требует перемещений по городу: от общежития или дома до учебного заведения, библиотеки, мест прохождения практики и так далее. А стипендии, подчеркивают инициаторы, часто не хватает даже на базовые потребности.