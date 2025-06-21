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В МИД РФ прокомментировали слова о гражданстве США у Захаровой

В роликах иноагентов распространяется ложь о наличии у представителя МИД России Марии Захаровой американского гражданства. Правда заключается в том, что у нее нет паспорта США. Об этом заявили в МИД РФ.

У Захаровой не было и нет американского гражданства.

В роликах иноагентов распространяется ложь о наличии у представителя МИД России Марии Захаровой американского гражданства. Правда заключается в том, что у нее нет паспорта США. Об этом заявили в МИД РФ.

«Про Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты», — говорится в заявлении МИД, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Захарова замужем за предпринимателем Андреем Макаровым. Пара поженилась в ноябре 2005 года. Свадьба прошла в США, в Нью-Йорке. Тогда Захарова работала в постпредстве при ООН. В 2010 году у пары родилась дочь. Девочку назвали Марьяной.

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