В МИД РФ прокомментировали слова о гражданстве США у Захаровой

«Про Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты», — говорится в заявлении МИД, опубликованном в telegram-канале ведомства.