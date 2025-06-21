Штаты направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

Второй лайнер с номером 85−0003 и позывным RCH1880 вылетел с американской базы Рамштайн в ФРГ 20 июня в 08:26 по московскому времени. Его зафиксировали в воздушном пространстве над Кувейтом в 14:51 по московскому времени. Он находился около населенного пункта Аль-Вафра, рядом с границей с Саудовской Аравией. Пункт назначения не был указан, сказано в статье.