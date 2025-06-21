Штаты направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

Соединенные Штаты направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Это выяснило РИА Новости, опираясь на данные сервиса Flightradar24.
Уточняется, что первый лайнер с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 по московскому времени. Потом его зафиксировали южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Через шесть часов (около 09:45 по московскому времени) он вылетел обратно в Италию 20 июня. Самолет приземлился в Авиано в 15:15 по московскому времени.
Второй лайнер с номером 85−0003 и позывным RCH1880 вылетел с американской базы Рамштайн в ФРГ 20 июня в 08:26 по московскому времени. Его зафиксировали в воздушном пространстве над Кувейтом в 14:51 по московскому времени. Он находился около населенного пункта Аль-Вафра, рядом с границей с Саудовской Аравией. Пункт назначения не был указан, сказано в статье.
C-5M Super Galaxy — это самый крупный военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, его используют для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 июня обвинил главу нацразведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее слов об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.