Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штаты направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

Соединенные Штаты направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Это выяснило РИА Новости, опираясь на данные сервиса Flightradar24.

Соединенные Штаты направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Это выяснило РИА Новости, опираясь на данные сервиса Flightradar24.

Уточняется, что первый лайнер с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 по московскому времени. Потом его зафиксировали южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Через шесть часов (около 09:45 по московскому времени) он вылетел обратно в Италию 20 июня. Самолет приземлился в Авиано в 15:15 по московскому времени.

Второй лайнер с номером 85−0003 и позывным RCH1880 вылетел с американской базы Рамштайн в ФРГ 20 июня в 08:26 по московскому времени. Его зафиксировали в воздушном пространстве над Кувейтом в 14:51 по московскому времени. Он находился около населенного пункта Аль-Вафра, рядом с границей с Саудовской Аравией. Пункт назначения не был указан, сказано в статье.

C-5M Super Galaxy — это самый крупный военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, его используют для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 июня обвинил главу нацразведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее слов об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше